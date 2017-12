Reis keert na schorsing terug in de basis bij FC Groningen

Todd Kane en Ruben Jenssen zijn gepasseerd voor het uitduel komende zaterdag met ADO Den Haag. Hun posities worden ingenomen door Django Warmerdam en Ludovit Reis.

Reis keert terug van een schorsing na zijn rode kaart in het gewonnen thuisduel met Vitesse. Op de afsluitende training ontbraken verdediger Kasper Larsen (geblesseerd) en Ruben Jenssen (ziek).

Mahi?

Mimoun Mahi was afgelopen week ziek, maar stond vrijdag wel weer op het veld. Hij verliet de training vroegtijdig, net als Memisevic. Mahi is een twijfelgeval voor zaterdag, mocht hij niet kunnen spelen dan is Drost zijn vervanger.

De verwachting is dat Memisevic wel gewoon inzetbaar is tegen ADO. Tom van Weert is op tijd hersteld van een blessure en kan ook spelen.

Spektakel

Vorig jaar verloor de FC met 4-3 van ADO. Groningen stond na een dramatische eerste helft met 3-0 achter in Den Haag. Na rust werd het zels 4-0, waarna de FC zich nog terugknokte naar 4-3.

Door het verlies verloor FC Groningen de aansluiting met plek negen, die recht geeft op de play-offs voor Europees voetbal.

Faber was tijdens en na afloop van de wedstrijd woest. 'Ik dacht dat Sinterklaas niet meer bestond, maar blijkbaar wel als je ziet hoe wij in de eerste helft de goals weggaven', zei hij. De vrije dag van de spelers werd ingetrokken en er werd een straftraining ingelast.

FC Groningen Live

ADO Den Haag - FC Groningen is zaterdagavond live te volgen bij RTV Noord. Op Radio Noord presenteert Niiwino Geertsema vanaf 18.00 uur FC Groningen Live. Naast hem zit analist Jan Veenhof. Vanuit het stadion doet Elwin Baas verslag.

Liveblog

Daarnaast is het duel te volgen via het liveblog in de app en op de website. ADO Den Haag - FC Groningen begint zaterdagavond om 18.30 uur.

Deze elf spelers staan vermoedelijk in de basis:

Padt; Te Wierik, Memisevic, Van Nieff, Warmerdam; Reis, Doan, Bacuna; Mahi/Drost, Van Weert, Idrissi.

