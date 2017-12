Rondje Groningen: Een boze jeugdagent, prachtige decemberfoto's én het doelpunt van de week!

Elke doordeweekse dag zet RTV Noord de leukste berichten uit Stad en Ommeland op een rij. Vandaag in Rondje Groningen: een eenzame Robben, prachtige decemberfoto's en het doelpunt van de week!

1) Geen grappen

De grote controle op fietsverlichting leverde de politie minimaal 23.000 euro op, berekent stadsblog Sikkom. 'Daar kun je 92.000 broodjes bapao voor kopen', Tot woede van jeugdagent Henk Bos.

2) Fancy raadszaal

De raadszaal van de nieuwe gemeente Midden-Groningen ziet er goed uit!

3) Goal van Feyenoord is doelpunt van de week

Bezoekers van VI.nl hebben het doelpunt van Nicolai Jørgensen tegen FC Groningen uitgeroepen tot doelpunt van de week!

4) Eenzame Robben jogt door de sneeuw

De geblesseerde Robben met een kleine gescheurde spier in zijn linkerdij is in zijn eentje aan het joggen door de sneeuw



5) Prachtige decemberfoto's!

Op de eerste dag van december zijn er een paar prachtige foto's gemaakt van Stad en Ommeland!

6) Brand in Stadskanaal

Ook in Nieuw-Buinen is de rook van de brand in Stadskanaal te zien...

7) Qbuzz neemt elektrische bussen in gebruik

De busvervoerder heeft ook acht laadpalen klaargemaakt voor gebruik.

8) Twitterfenomeen viert weekend

Twitterfenomeen Driekus Vierkant gaat het weekend in. Fijn weekend!

