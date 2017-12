Slachtoffers Vlagtwedde zijn 'hoogbejaarde' man en vrouw (update)

Deel dit artikel:











De politie heeft in een woning in de Weenderstraat in Vlagtwedde twee doden aangetroffen

In een woning in de Weenderstraat in Vlagtwedde zijn twee doden aangetroffen. Volgens de politie zijn de slachtoffers een volwassen man en vrouw.

Volgens de buren gaat het om een hoogbejaard echtpaar, dat op het adres woont. De politie heeft dat nog niet bevestigd. 'Een groot drama' De vrouw zou hulpbehoevend zijn. De man is volgens buren lid geweest van een schietvereniging. Buren hebben het vermoeden dat de man eerst zijn vrouw en daarna zichzelf om het leven heeft gebracht. Omwonenden spreken van een 'groot drama'. Inval De politie kreeg vrijdagochtend rond twintig over acht een melding van een verwarde man in de woning. De politie kon geen contact krijgen met de man, waarna een arrestatieteam de woning binnenviel. Onderzoek De politie onderzoekt de doodsoorzaak van de slachtoffers en of de verwarde man ook behoort tot de slachtoffers. De Weenderstraat is in verband met het incident tijdelijk afgezet geweest, maar is inmiddels weer vrij voor verkeer. Lees ook: - Straat weer vrij na melding verwarde man (update)