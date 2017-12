Deel dit artikel:











Topdrukte bij PostNL: 'Het is ongekend' (Foto: RTV Noord/Robert Pastoor)

Het sorteercentrum van PostNL in Kolham draait deze week overuren. 'Het is ongekend. Dagelijks verwerken we tienduizend pakketten meer dan vorig jaar.'

Manager Henk Boxem denkt dat de extra pakketten vooral komen door fenomenen als Black Friday en Cyber Monday in combinatie met Sinterklaas. 50.000 'Normaal hadden we in deze week zo'n 30.000 pakketjes op een dag om te verwerken, nu gaat dat al richting de 50.000', vertelt Boxem. Daarmee wordt dit de drukste week van het jaar voor de medewerkers in Kolham, voorspelt hij. Uitzendkrachten Heel onverwacht komt het niet voor PostNL. Boxem: 'We waren hier al voor gewaarschuwd. Toch denk je dan nog dat het misschien wel meevalt. Nou, niet dus.' In augustus en september zijn daarom al extra chauffeurs geworven. 'En we zetten heel veel extra uitzendkrachten in om alles te sorteren. De eerste busjes gaan rond half acht 's ochtends op pad, maar de laatste vertrekt pas tegen drie uur 's middags.' Lees ook:

