Streektaalboek van Henk Puister is 'sikkom uitverkocht'

'Hij is sikkom uitverkocht! De eerste druk van het boek 'Weerom noar vrouger' van de twee broers Henk en Bé Puister bijna uitverkocht. Aan de hand van verhalen van hun vorig jaar overleden vader schetsen ze een beeld van het leven in het Groningen van de vorige eeuw.

Het boek verscheen anderhalve maand geleden met een oplage van 450 stuks. Nu zijn er nog maar een paar exemplaren over, vertelt Henk Puister in zijn woning in Hoogezand. 'Dat er in zo'n korte tijd zoveel exemplaren zijn verkocht hadden we niet verwacht.'

Vader

Aanleiding om het boek te maken was het overlijden van vader Wessel Puister (1924-2016). 'Na de crematie begon een nicht er over. Ze wist dat ik veel verhalen over zijn leven had opgetekend.' Samen met zijn broer maakte hij daarop het boek.

De jaren '20 en '30

'Weerom noar vrouger' is meer dan een portret van Wessel Puister. Via zijn verhalen wordt de lezer meegenomen naar vervlogen tijden. Bijvoorbeeld de jaren '20 en '30 in Schildwolde waar hij opgroeide. De oorlogsjaren op het Groninger platteland. Het ouder worden, met alles wat daar bij komt kijken, komt in het boek eveneens aan de orde.

Vervolg over moeder

Of er een tweede druk van 'Weerom noar vrouger' komt, is nog niet bekend. Wel denkt Henk Puister inmiddels aan een vervolg op het boek, met daarin een belangrijke rol voor zijn moeder.