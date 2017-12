Brandweer geeft NL Alert voor rook in Stadskanaal

De brandweer waarschuwt voor toenemende rookontwikkeling van de brand bij Talen Recyling in Stadskanaal. Er is een NL Alert gegeven voor de omgeving van Nieuw-Buinen.

Het advies van de brandweer is om uit de rook te blijven, ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te zetten.

Sinds maandag brand

De bult afval op het bedrijventerrein in Stadskanaal staat sinds maandagavond in brand. Uit de milieuvergunning van het bedrijf blijkt dat de afvalbult veel te hoog was.

Volgens die vergunning mag het bedrijf afval opslaan tot zes meter hoogte, maar volgens de brandweer was de hoop afval zo'n dertig meter hoog.

Actief bestrijden

De brandweer wilde de bult aanvankelijk laten uitbranden, maar dat ging niet snel genoeg en bracht veel rookoverlast met zich mee.

Woensdagavond is besloten de brand actiever te bestrijden, door met een kraan de bult uit elkaar te trekken. Daardoor wordt het vuur heter en is er minder rookoverlast voor de buurt.

Provincie grijpt in

Donderdag heeft de provincie ingegrepen bij de afwikkeling van de brand. Volgens gedeputeerde Homan is dat nodig om milieurisico's zo klein mogelijk te houden.

Lees ook:

- Provincie grijpt in bij afwikkeling brand Stadskanaal

- Brandweer gaat brand Stadskanaal actiever bestrijden

- Eigenaar recyclingbedrijf Stadskanaal: 'Ik vind dit een hele rare situatie'