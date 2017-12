Analyse: Loppersum is blok aan het been tijdens fusie

De kaarten leken geschud in Loppersum: de gemeentelijke fusie met Appingedam en Delfzijl moet in 2021 afgerond zijn. Totdat de Lopster coalitiepartijen onder druk van het ambtelijke apparaat dwars voor een datum ging liggen. Daardoor staan de burgemeesters van de drie gemeenten voor een lastige opgave.

Dat de drie gemeenten samengaan, staat vast. Alledrie hebben ze onlangs het jawoord gegeven. Het enige discussiepunt is nog wannéér ze in het huwelijksbootje stappen.

Datum prikken

Loppersum en Appingedam koersen op 2021, terwijl Delfzijl gaat voor 2020. Daarmee lijkt er lange tijd een meerderheid te zijn voor 2021. Maar ijverige pogingen om een datum te prikken zijn in Loppersum onverwachts de prullenbak ingegooid. Voor Delfzijl reden ook geen datum vast te leggen.

Hoe kon het zo spannend worden in Loppersum? Bijna alle Lopster partijen zijn voorstander van de DAL-fusie, hetzij met frisse tegenzin. Na het mislukken van de supergemeente G7 en de DEAL-variant met de gemeente Eemsmond hebben ze dan ook geen keuze meer. Zelfstandig blijven is vanwege de uitbreiding van het gemeentelijke takenpakket ook geen optie meer.

Het voorstel van de oppositie om de gemeente te laten fuseren in 2021 krijgt aanvankelijk steun van coalitiepartij CDA. Maar op de cruciale avond van donderdag 16 november trekken de Christendemocraten tegen alle verwachtingen hun steun in.

Woedende oppositie

'We willen de drie colleges de vrije hand geven om het fusieproces te leiden', zegt fractievoorzitter Aagtje Elderman van het CDA. Het leidt tot grote woede van de oppositie. Ondanks dat ze voor zijn, stemmen ze tegen het fusievoorstel van het college.

'Nu kan het zelfs pas 2024 worden. Het is de zoveelste keer dat ze ons piepelen', tiert fractievoorzitter Geert Jan Reinders van Loppersum Vooruit na afloop. 'Waar zijn ze mee bezig? Dit kan je toch niet aan de kiezers en aan de mensen op het gemeentehuis verkopen?'

Reinders doelt met zijn uitspraak op de onzekerheid die een gemeentelijke fusie met zich mee kan brengen voor de ambtenaren. Moeten ze straks bijvoorbeeld solliciteren op hun eigen functie?

Noodrem

Terwijl ze in Loppersum steggelen over de datum, wordt in Appingedam een akkoord bereikt om uiterlijk in 2021 te fuseren. De Delfzijlster coalitie had in aanloop naar het fusiedebat afgesproken voor te sorteren op 1 januari 2020.

De partijen lijken lange tijd daarvoor te kiezen. Tot burgemeester Beukema - nadat het besluit in Loppersum al goed en wel genomen is - achter het spreekgestoelte gaat staan en zegt dat het afspreken van een datum onnodig is.

'We hoeven niet verder te gaan dan een richtinggevende uitspraak. Geef de colleges de tijd om tot een voorstel te komen.' De raden zouden volgens hem een nieuwe hobbel creëren als ze voor verschillende fusiedata gaan. Maar of de burgemeesters nu de neuzen dezelfde kant op krijgen, is nog maar de vraag.

Ambtenaren voeren druk op

De oppositie in Loppersum houdt een bittere nasmaak over aan het fusiedebat. Nu er geen stip op de horizon staat, zijn ze bang dat (top)ambtenaren de kans krijgen het fusieproces te vertragen, in de hoop hun eigen baan te kunnen redden. Bronnen zeggen tegen RTV Noord dat de medewerkers van de gemeente de druk op de collegepartijen flink opvoeren.

De coalitie herkent zich desgevraagd niet in deze signalen. Wel wordt bevestigd dat de ambtenaren hen op het hart drukken meer tijd nodig te hebben voor de fusie. Ze hebben hun handen namelijk al vol aan het gasdossier.

Deze situatie bracht het CDA in een spagaat, de partij die aanvankelijk voor de fusiedatum 2021 was. De Christendemocraten staan in de coalitie alleen en zitten niet te wachten op bonje.

'We moeten er niet achteraan hobbelen'

Ook al lijkt Loppersum nog niet gekozen te hebben voor de huwelijksdatum, de druk op het college om te kiezen voor 2021 is groot. Omliggende gemeenten gaan in 2018 (Midden-Groningen) en 2019 (Het Hogeland) al samen. 'Als wij er jaren achteraan hobbelen, is dat niet goed', aldus burgemeester Beukema van Delfzijl, die al in 2020 wil fuseren.

Een patstelling lijkt te zijn ontstaan. Hoe nu verder? De colleges en gemeentesecretarissen zijn op dit moment druk in overleg om tot een fusiedatum te komen. Daar is haast bij geboden, want uiterlijk februari willen de raden een knoop hebben doorgehakt. Anders wordt de huwelijksdag een belangrijk onderwerp bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. En dat willen de meeste partijen voorkomen.

Lees ook:

- DAL-gemeenten voor fusie; Lopster oppositie stemt verrassend tegen

- Fusievlog: Knallend latex in Delfzijl, Appingedam en Loppersum

- Alles over de herindeling