Burgemeester Kompier van Vlagtwedde geen fusieburgemeester

Burgemeester Leontien Kompier van Vlagtwedde wordt niet de nieuwe burgemeester van Westerwolde, de gemeente die onstaat na de fusie van Vlagtwedde met Bellingwedde.

Kompier maakte dat vrijdagmorgen bekend. Velen hadden er op gerekend dat ze zou solliciteren naar die nieuwe burgemeesterspost.

'Hele, hele moeilijke beslissing'

Kompier houdt het na acht jaar Vlagtwedde toch voor gezien. 'Het is een heel natuurlijk moment om te stoppen, want de gemeente Vlagtwedde houdt op te bestaan, en ik heb in mijn werkzaam leven de traditie dat ik na zeven of acht jaar iets anders ga doen', zegt Kompier.

'Het is wel een hele, hele moeilijke beslissing geweest, want ik voel me verbonden met het gebied en de mensen. Maar alles staat op de rails voor de nieuwe gemeente, het is een goed moment om het los te laten'.

Paar weken

Haar vertrek is abrupt. Kompier wil ook geen waarnemend burgemeester zijn tijdens de benoemingsprocedure voor het burgemeesterschap van Westerwolde. Al over een paar weken trekt ze de deur van het gemeentehuis in Sellingen definitief achter zich dicht.

Wat ze hierna gaat doen weet Kompier nog niet. 'Ik heb besloten daar eens heel rustig over na te denken. Aan het eind van het jaar maak ik de balans op om te kijken wat ik verder ga doen'. Voorlopig blijft ze in Sellingen wonen: 'Mijn man en ik hebben het er uitstekend naar onze zin'.

