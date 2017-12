Van der Werff rekent op aanwijsplek voor OKT

Bo van der Werff maakt zich geen zorgen over haar deelname bij het Olympisch kwalificatietoernooi (OKT). De Groningse schaatsster miste door een knieblessure de NK Afstanden. De sprintster kon zich daardoor nog niet plaatsen.

Zaterdag krijgt Van der Werff een kans in Alkmaar. Bij winst op de 500 en 1000 meter is ze zeker van een startbewijs voor het OKT. Een lastige opgave, zo lijkt het. 'Bij het NK was een plek bij de eerste twaalf genoeg geweest, maar er zijn ook aanwijsplekken. Ik denk dat ik daar op basis van de afgelopen drie jaar recht op heb. Ik heb elk seizoen World Cups gereden', zegt een zichtbaar vrolijke Van der Werff in Thialf.

'Ik ben weer aan het genieten'

Dit weekend maakt ze op het ijs van De Meent in Alkmaar haar rentree. Een knieblessure hield haar langer dan verwacht aan de kant. De afgelopen vier weken heeft ze langzaam weer opgebouwd. 'Deze week gaat het echt super lekker. Ik ben weer aan het genieten.' vertelt ze opgelucht.

Geen tijden

Van der Werff wil geen uitspraken doen over waar ze momenteel toe in staat is. 'Ik heb bij trainingen geen dingen op tijd gedaan. Het was vooral weer gewoon lekker rijden en er zaten stukken tussen waar ik mee verder kan.'

