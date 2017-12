Deel dit artikel:











Lopend Vuur: Scooters horen op de rijbaan (Foto: Flickr / FaceMePLS (creative commons))

Alleen al in de stad Groningen rijden tienduizend snorscooters rond. Een discussie donderdagavond was de aanzet voor een nieuw scooterbeleid in de stad.

De Fietsersbond ziet ze het liefst zo snel mogelijk van het fietspad verdwijnen, omdat ze een gevaar vormen voor fietsers. De gemeente ziet dat zo'n vaart niet lopen, omdat snorscooters op de rijbaan weer gevolgen heeft voor het autoverkeer. Wat is jouw mening in deze discussie?



Moeten scooters op de rijbaan omdat ze gevaarlijk zijn voor fietsers? Of moeten ze juist op het fietspad omdat het gevaarlijk is op de weg. Wat is jouw mening in deze discussie?