Geen jubelstemming na nieuwe CAO: 'De baksteenmarkt is bijna gehalveerd'

Werknemers in de baksteenindustrie krijgen volgend jaar 3,5 procent meer loon. Toch gaat bij Strating Steenindustrie in Oude Pekela niet direct de vlag uit. Het 138 jaar oude familiebedrijf krabbelt namelijk pas net weer op sinds de crisis een hap uit de inkomsten nam.

'In tien jaar tijd is onze bedrijfstak bijna gehalveerd', stelt directeur Geert Jan Strating.

'Nederland krabbelt mondjesmaat op'

Stellen dat de stenenindustrie moeilijke jaren achter de rug heeft, zou dus een understatement zijn. De recessie hakte er stevig in en laat nog steeds zijn sporen na. 'De export naar een land als Engeland is weliswaar wat toegenomen, maar Nederland krabbelt maar heel mondjesmaat weer op. We hebben dan ook zwaar in de personele bezetting gesneden. Het clubje is veel kleiner geworden. Alleen de oudgedienden, ervaren werknemers bleven over.'

'Mooier dan het is'

Nu is er dus een nieuwe CAO, waarbij werknemers er in twee stappen 3,5 procent op vooruit gaan. 'Dat klinkt mooier dan het is', nuanceert Strating. 'We hebben een anderhalfjarige CAO afgesloten die eigenlijk een paar maanden geleden al begonnen is en tot in 2019 doorloopt. Die twee loonsverhogingen moet je dus over anderhalf jaar rekenen en niet alleen voor 2018.'

Aansprekende projecten

Sinds kort krabbelt het familiebedrijf weer op. Er is weer ruimte om nieuwe, bij voorkeur jonge werknemers aan te nemen en het bedrijf haalt aansprekende projecten binnen. Enkele voorbeelden zijn De Klinker in Winschoten, het nieuwe Ommelander Ziekenhuis in Scheemda en sinds kort de Zuidelijke Ringweg. 'We zijn door de tenderbaas gevraagd om steenstrips toe te passen op de kunstwerken. Daar zijn we bijzonder blij mee', vertelt Marten Strating.