Op de N33 bij Losdorp zijn vrijdagmiddag meerdere auto's op elkaar gebotst.

Bij het ongeluk is één persoon gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht.

Derde ongeluk deze week

Eerder deze week was het op de rijksweg ook al raak. Donderdag was de N33 afgesloten in verband met een gekanteld busje, woensdag kantelde een bedrijfsbusje met aanhanger op de weg en raakte de bestuurder lichtgewond.

