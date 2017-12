Eis: tot 2,5 jaar cel voor brute overval op taxichauffeur

Drie Stadjers en een man uit Veendam hangen celstraffen boven het hoofd voor een brute overval op een taxichauffeur in Groningen. De chauffeur werd op 26 april op de Zilverlaan in Groningen bestolen van auto en geld.

Een 43-jarige Groninger had de hoofdrol en moet volgens het Openbaar Ministerie een celstraf van 2,5 jaar, waarvan tien maanden voorwaardelijk opgelegd krijgen. Zijn handlangers, twee Groningers van 36 en 26 jaar en een 38-jarige man uit Veendam, hoorden celstraffen van 24 en 26 maanden (acht maanden voorwaardelijk) eisen.

Wurgpoging

De taxichauffeur werd op 26 april op de Zilverlaan in Groningen overvallen. Hij was gebeld om bij de sportvelden iemand midden in de nacht op te pikken. Er stapte een man voorin en iemand nam achter de chauffeur plaats.

Het viel de chauffeur op de beide passagiers handschoenen droegen. Bij het wegrijden kreeg de bestuurder een draad om zijn nek die direct strak werd aangetrokken. Hij duwde snel een hand tussen zijn hals en de draad en kon daardoor voorkomen dat hij gewurgd zou worden.

Mes

De passagier die voorin zat pakte de sleutels en zette de auto in de parkeerstand. Hij toonde de chauffeur een mes. Een derde persoon kwam in de auto met de woorden: 'we moeten even praten'.

Onder dwang ondertekende de taxichauffeur een paar papieren. Hij moest uitstappen en zag de mannen met zijn auto vertrekken. Het slachtoffer kon daarna hulp inroepen.

Garagebox

Het nummer, waarmee de taxi was gebeld, hoorde bij de 36-jarige Stadjer. Dat was ook degene die in de auto naast de chauffeur kwam zitten en een mes toonde. Hij bekende de overval en vertelde dat de auto was gestald in een garagebox.

De box stond op naam van de man uit Veendam. De Veendammer gaf toe dat hij degene was die de draad om de nek van de chauffeur had gedaan. Hij wees vervolgens de derde overvaller, de 26-jarige Stadjer, aan. De mannen werkten in opdracht van de 43-jarige Stadjer, omdat die een 'zakelijk conflict' had met het slachtoffer.

Wanbetaling

De 43-jarige Stadjer verkocht eerder een Mercedes aan het slachtoffer. De aankoop was niet afbetaald. Hij had van alles geprobeerd, zei de man tegen de rechters. Ook zou hij een incassobureau hebben ingeschakeld, maar niets hielp zei de man.

Hij wilde geld zien en de koper moest onder druk worden gezet. 'Er mocht geen geweld worden gebruikt.' De man moest betalen en anders werd de auto als onderpand meegenomen.

A-typisch

De man speelde voor eigen rechter, zei de officier. Van de civiele weg, die zou zijn bewandeld, ontbraken alle stukken. Alleen de opdrachtgever had een redelijk strafblad. De overigen waren volgens de officier 'a-typische verdachten': ze hadden een goede baan, een woning en promotiekansen. 'Dit komt volledig uit de lucht vallen.'

Naast de celstraffen eiste de officier in bijna alle zaken een behandelverplichting en moeten verdachten samen 6000 euro aan smartengeld betalen. De rechter doet op 15 december uitspraak.