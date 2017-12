Geblesseerde Larsen keert pas na de winterstop terug bij FC Groningen

FC Groningen-verdediger Kasper Larsen heeft een blessure aan de achillespees. Hij komt voor de winterstop niet meer in actie voor de club.

Larsen reist naar Italië om daar te revalideren. Dat doet hij in overleg met de club. Als alles goed gaat, keert hij in januari weer terug bij FC Groningen.

Tik op zijn hak

'Het was al een tijdje op en af met Larsen. We hebben hem noodgedwongen snel weer ingezet toen hij hersteld was. Hij heeft vervolgens weer een tik op zijn hak gehad waardoor de blessure weer opspeelde', vertelt trainer Ernest Faber.

Om nu goed te herstellen, heeft Larsen gekozen om in Italië te revalideren. Faber: 'Dat heeft hij zelf geregeld. In Italië hebben ze net een andere behandelmethode dan in Nederland. Hopelijk blijft hij daarna langere tijd fit.'

