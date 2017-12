Qbuzz neemt elektrische bussen in gebruik

Met een druk op de knop is vrijdagmiddag een nieuwe elektrische bus van Qbuzz officieel in gebruik genomen. Het vervoersbedrijf heeft er tien aangeschaft. Die gaan vanaf volgende week zondag rijden, als de nieuwe dienstregeling ingaat.

De elektrische bussen rijden op buslijn 1 (Groningen Hoofdstation - Zuidhorn) en buslijn 2 (P+R Reitdiephaven en Groningen Europapark). Op beide lijnen rijden dan geen dieselbussen meer. Sinds deze week rijden er al enkele nieuwe bussen als test.

Laadpalen

Op het busstation bij de Reitdiephaven zijn speciale laadpalen geplaatst. Een bus wordt daar in twintig minuten bijna volledig opgeladen, zegt Astrid Veldhuizen van Qbuzz. In de praktijk moet blijken of deze techniek, die deels door Qbuzz is ontwikkeld, goed genoeg werkt.

Alle bussen elektrisch

Het is een eerste stap richting een energieneutraal openbaar vervoer, zegt Fleur Gräper van het OV Bureau Groningen-Drenthe. Ze wil dat vanaf 2020 alle bussen in de stad Groningen elektrisch zijn.

Waterstofbussen

Vorig jaar onthulde Qbuzz waterstofbussen voor Groningen. Het was lange tijd lastig die voertuigen van brandstof te voorzien, omdat er in het Noorden geen waterstoftankstation was. Tussen de Groninger binnenstad en Groningen Airport Eelde rijdt al een elektrische bus sinds begin dit jaar.



