Met harddrugs betrapte fiets- en winkeldief moet vijf weken brommen

Voor het bestelen van winkels in Groningen en Assen, de diefstal van een fiets en het bezit van harddrugs, verdwijnt een 37-jarige man uit Assen voor vijf weken achter slot en grendel. Dat bepaalde de politierechter vrijdag.

De Assenaar sloeg op 8 augustus aan het proletarisch winkelen in het winkelcentrum van zijn woonplaats. Eerst bezocht hij een Hema-vestiging, waar hij aan de haal ging met vier batterijen, een horloge en kleding. Even later schoot hij de Etos in en griste daar een scheerapparaat uit de schappen.

Niet veel geld

De man, die werd betrapt, vertelde de politie dat hij moest rondkomen van 400 euro per maand. Dat was niet veel geld, zeker niet als je veel rookte, zei hij.

Een week later kwam de man opnieuw in aanraking met de politie. Een man had de Assenaar agressief aan een fiets zien trekken bij de stalling achter het station van Groningen. De getuige zag de man het slot en het zadel verwijderen. Daarop waarschuwde hij de politie. Die trof de man met de gedemonteerde onderdelen aan op tweehonderd meter afstand van de in de bosjes gedumpte fiets.

Heroïne en cocaïne

De man had een moertje nodig voor zijn eigen fiets, verklaarde hij. Na doorzoeking van de fietstassen van de man, troffen agenten enkele verdachte buisjes aan.

De man weigerde de inhoud te verklappen. Na onderzoek bleek het om enkele grammen heroïne en cocaïne te gaan.

Uit verpakkingen gescheurd

Op 31 augustus liep de man opnieuw tegen de lamp. Die dag liep de man bij de zaak So Low in Groningen binnen. De man scheurde handschoenen en een pijpje uit de verpakkingen en frommelde de goederen in zijn jaszak. Vervolgens rekende hij niet af en nam hij de benen naar buiten. Beveiligers renden de man achterna, ook de politie mengde zich in de zaak.

De verdachte ontkende dat hij de spullen had gestolen. Hij was enkel zijn portemonnee vergeten, die lag nog in zijn fietstas. De handschoenen en het pijpje had hij uit de verpakkingen gescheurd, omdat hij ze wilde passen.

Eis was zes weken cel

Leugenachtig en op punten tegenstrijdig, dat vond de officier van justitie van de uitleg van de verdachte. Hij eiste zes weken cel, maar de rechter oordeelde iets milder: vijf weken gevangenis.