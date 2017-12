Raad verrast over vertrek Kompier: 'Ze was het visitekaartje van de gemeente'

Verschillende fractievoorzitters hebben verrast gereageerd op de beslissing van burgemeester Leontien Kompier van Vlagtwedde om zich niet beschikbaar te stellen voor de burgemeesterspost van de nieuwe gemeente Westerwolde.

Eerder dit jaar gaf Kompier nog aan dit wel te willen doen. Ze noemt het dan ook een 'hele, hele moeilijke beslissing' om zich toch niet beschikbaar te stellen.

Visitekaartje van de gemeente

Edith van der Horst, die namens de Partij voor de Dieren als eenmansfractie in de eerste Westerwoldse gemeenteraad zit, noemt Kompier 'het visitekaartje van de gemeente Vlagtwedde'. 'Het is heel jammer dat ze weggaat. Ik had dit eigenlijk niet verwacht, en ben verrast', zegt Van der Horst.

Verstandige keuze

Beertje Wijnholds, die namens de VVD in de nieuwe raad komt te zitten, vindt het een verstandige keuze van Kompier. 'Ze is ooit aangenomen om Vlagtwedde naar deze herindeling met Westerwolde te begeleiden. Dat is een heel andere taak dan het opbouwen van een nieuwe gemeente, zoals met Westerwolde moet gebeuren. Een frisse blik is dan goed.'

Ergens is het logisch: landelijk gezien zie je vrijwel nooit dat een zittende burgemeester doorgaat in een herindelingsgemeente Wietze Potze - PvdA-fractievoorzitter

College-onderhandelingen

PvdA-fractievoorzitter en beoogd wethouder Wietze Potze heeft 'veel respect' voor de keuze die zijn partijgenoot Kompier heeft gemaakt. 'Voor haar is dit een flink besluit geweest. Maar ergens is het logisch: landelijk gezien zie je vrijwel nooit dat een zittende burgemeester doorgaat als burgemeester van een herindelingsgemeente.'

De bekendmaking van Kompier komt op het moment dat Potze druk bezig is met de onderhandelingen voor een coalitie in de grensgemeente.

Hij heeft vertrouwen de onderhandelingen van zijn partij en Gemeentebelangen Westerwolde. 'De gesprekken gaan in een heel goede sfeer. Ik denk dat we er op redelijk korte termijn uitkomen.'

Voor de Kerst

Dat een 'redelijk korte termijn' een vrij vaag begrip is, snapt Potze zelf ook. 'Voor de Kerst moet het rond zijn', zegt hij. 'Dat lijkt kort, maar het duurt nog maar drie weken.'

Als de onderhandelingen slagen, begint Westerwolde op dag één met een nieuw gemeentebestuur. Op 2 januari is de eerste raadsvergadering, met, zoals het nu lijkt, Potze als één van de wethouders.

Vraagteken

Ook Giny Luth (Gemeentebelangen) lijkt verzekerd van een plek als één van de vier eerste wethouders van Westerwolde. Maar wie straks de burgemeester wordt? Dat is plotseling een groot vraagteken.

Lees ook

- Burgemeester Kompier van Vlagtwedde geen fusieburgemeester

- Afwijzing Gemeentebelangen 'kwam hard binnen' bij CDA

- Gemeentebelangen probeert het zonder CDA in Westerwolde