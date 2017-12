Kledingbank Maxima vecht tegen sociale uitsluiting van kinderen

De zes vestigingen van Kledingbank Maxima gaan een onderling samenwerkingsverband aan om sociale uitsluiting van kinderen verder terug te dringen.

Ter ere van de nieuwe overeenkomst bracht Kinderombudsman Margrite Kalverboer vrijdagochtend een werkbezoek aan Kledingbank Maxima in Stad.

Uitsluiting door 'vies' ondergoed

Volgens Marian Cuypers, bestuurslid van de kledingbank, is de boodschap dat nog altijd te veel kinderen worden buitengesloten omdat ze geen schone kleding kunnen dragen: 'We hebben nu 30.000 euro gekregen om schoon ondergoed te leveren aan kinderen. Ondergoed is erg belangrijk voor kinderen om hun eigenwaarde te bewaren, wat misschien wel het allerbelangrijkste is.'

'Ik had me dit niet gerealiseerd'

Kinderombudsman Kalverboer werd verrast bij haar bezoek aan de kledingbank: 'Ik ken wel kledingbanken en voedselbanken, maar ik had me niet gerealiseerd dat dit zo'n gewone winkel is. 'Dit is een heel mooi initiatief. Het geeft mensen de mogelijkheid kleding uit te zoeken die ze mooi vinden.'

Sommige kinderen worden tijdens de gymles buitengesloten omdat ze geen schoon ondergoed hebben Margrite Kalverboer-Kinderombudsman

Nieuw rapport

Ook benadrukt Kalverboer dat sociale uitsluiting bij kinderen een groter probleem is dan mensen beseffen. 'Sommige kinderen worden buitengesloten tijdens de gymles omdat ze geen schoon ondergoed hebben.'

Op 5 december komt de Kinderombudsman met een nieuw rapport met conclusies over het huidige armoedebeleid. 'Daarin concludeer ik dat armoedebeleid meer is dan het geven van spullen en dat er ook concreet moet worden gekeken naar de thuissituatie. Maar spullen zijn zeker een onderdeel van armoedebeleid.'

