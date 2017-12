'Ik keek recht in de koplampen van de spookrijder'

Je rijdt zoals altijd op de N33 tussen Veendam en Zuidbroek, totdat je opeens recht in de koplampen van een spookrijder kijkt. Het overkwam Ewin Cramer uit Delfzijl.

De timmerman was donderdagavond in zijn bestelbus op weg naar huis vanuit Veendam, samen met zijn vrouw en kinderen.

'Je moet naar rechts!'

'Ik draai de snelweg op bij Muntendam-Meeden. Ik haalde een vrachtwagen in, die reed ik voorbij en toen zag ik ineens twee koplampen. Mijn vrouw zei direct: Dit is niet goed! Die auto rijdt op onze rijbaan, je moet naar rechts toe!', vertelt hij vol adrenaline tijdens het radioprogramma Edwin op Noord.

'Het scheelde niks'

Cramer ziet hoe de vrachtwagen gas mindert. Zijn vrouw trekt vlug aan zijn rechterarm, waardoor hij op het laatste moment nog snel naar rechts kan sturen: 'De vrachtwagenchauffeur gaf me de ruimte en had het schijnbaar al in de gaten.'

Volgens de timmerman scheelde het al met al niet veel, of hij was er niet meer geweest: 'Er zat zo'n vijftien meter tussen. Het is gelukkig goed afgelopen. Ik belde gelijk 1-1-2, toen zei de politiewoordvoerder al dat er een melding was binnengekomen.'

Geschrokken

Na het incident kwam Ewin met zijn vrouw en kinderen thuis. Nog niet bekomen van de schrik, praat hij nog even met zijn vrouw na over het incident: 'Ik heb RTV Noord nog even aangezet, toen zag ik dat rond kwart over zeven de spookrijder van de weg was.'

Ondanks het voorval heeft de Delfzijlster goed geslapen. 'In principe heb ik de dood in de ogen gekeken. Vanmorgen moest ik weer richting Veendam, en toen speelde de film zich weer voor mijn ogen af.'

Oproep

Cramer zou graag zijn dank willen betuigen aan de bestuurder van de vrachtwagen, die hem op de N33 donderdagavond ruim baan gaf. 'Ik heb niet gezien wie het was. Maar ik ben heel benieuwd hoe de chauffeur het heeft beleefd.'

