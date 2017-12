Wethouder niet bang voor onderzoek naar aanbesteding jongerenwerk

Wethouder Harald Bouman is niet bang voor een eventueel onderzoek naar de gang van zaken rond de aanbesteding voor het jongerenwerk in Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond.

Tot nu toe werden jongeren begeleid door het lokale bedrijf Barkema & De Haan uit Baflo. Maar die hebben de aanbesteding verloren van De Tinten Welzijnsgroep.

'Aan alle regels voldaan'

Volgens Bouman is de aanbesteding goed en zonder fouten doorlopen. 'Wij hebben als bestuurders van de vier gemeenten besluiten genomen op basis van een aanbesteding die moet voldoen aan allerlei regels', vertelt de wethouder. 'Die regels zijn goed gehanteerd.'

Openheid van zaken

De wethouder wil graag openheid van zaken geven. 'Ik heb geen enkele reden om aan te nemen dat we een foute keuze in de aanbesteding hebben gemaakt. Maar als mensen zeggen, laat het zien, dan geven we die openheid', aldus Bouman.

Onderste steen boven

Jongeren uit de regio willen een onderzoek naar de gang van zaken rond de aanbesteding. Gisteren spraken ze de raad van Eemsmond toe. Ze willen dat de raad gebruik maakt van het onderzoeksrecht om de onderste steen boven te krijgen.

In De Marne wordt die optie al bekeken. De raad van Eemsmond weet het nog niet en in Winsum lijkt er vooralsnog geen onderzoek te komen.

