Foutje: centrum Winschoten is veranderd in bingokaart Straatbingo in Winschoten? (Foto: Ronald Niemeijer/RTV Noord)

Het centrum van Winschoten is per ongeluk veranderd in één grote 'bingokaart'. Op trottoirs en invalswegen zijn getallen geschilderd, die zich niet eenvoudig laten verwijderen.De cijfers zijn nog van begin november, toen in het centrum van Winschoten de Adrillenmarkt werd gehouden. Via de getallen werden de plekken aangegeven waar marktkooplui hun kraam konden opbouwen.

Zandstraler De verf die gebruikt is blijkt echter watervast, waardoor na een maand het hele centrum van Winschoten nog onder de cijfers zit. Er zijn al pogingen gedaan om de verf met een hogedrukspuit en zandstraler te verwijderen, maar dat is nog geen groot succes. Potten verf De gemeente Oldambt kon vrijdag niet laten weten wat er precies gebeurd is en of er mogelijk potten verf zijn omgewisseld. Wel liet een betrokken ambtenaar weten dat de gemeente 'met de zaak bezig is'.