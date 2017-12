Nieuwe Pekela krijgt nieuw verpleegcentrum: 'Goed voor de leefbaarheid'

Nieuwe Pekela krijgt een nieuw verpleegcentrum. De huidige locatie Clockstede voldoet niet meer aan de eisen van de huidige tijd.

Het volledige personeel van de Clockstede gaat mee naar het nieuwe centrum.

Meer dementerenden

Hennie Sanders is bestuurder bij zorginstelling Oosterlengte. Zij merkt dat de groep mensen die zware zorg nodig heeft steeds groter wordt. 'Daarnaast kent dit gebied een behoorlijke vergrijzing en mensen blijven langer thuis wonen.'

'Er zijn landelijke richtlijnen,' zegt wethouder Hennie Hemmes. 'Er moet meer ruimte zijn en mensen moeten eigen sanitair hebben. Dat is niet mogelijk binnen Clockstede.' Sanders vult aan: 'In het nieuwe centrum krijgen patiënten een kamer met een eigen sanitaire ruimte. Daarnaast komt er een woonlaag en een grote tuin.'



Ik ben blij dat mensen die zware zorg nodig hebben gewoon in Nieuwe Pekela kunnen blijven Hennie Hemmes-Wethouder

Blije wethouder

Hemmes: 'De kogel is door de kerk. Ik ben blij dat mensen die zware zorg nodig hebben gewoon in Nieuwe Pekela kunnen blijven. Zij hoeven niet te verhuizen naar bijvoorbeeld Oldambt of Veendam. Daarnaast behoudt het personeel haar baan. Dit is goed voor de leefbaarheid en werkgelegenheid in Pekela.'

Naam nog onbekend

Toen Oude Pekela een nieuw verpleegcentrum kreeg, mochten inwoners de naam kiezen. Zij kozen voor 'Het Dokhuis'. Of diezelfde inwoners zich mogen buigen over de naam van het nieuwe centrum in Nieuwe Pekela is nog onbekend. 'We staan pas aan het begin, dus daar gaan wij later over nadenken', zegt Sanders.

Zij hoopt dat de bewoners begin 2019 in het nieuwe centrum kunnen trekken.