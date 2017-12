Veroordeeld Vindicat-lid Wouter B. gaat in hoger beroep

De wegens zware mishandeling veroordeelde Wouter B. gaat in hoger beroep tegen zijn straf. Dat meldt zijn advocaat Tjalling van der Goot.

Voor de mishandeling van een aspirant-lid werd B. op 23 november veroordeeld tot 31 dagen cel, waarvan 30 dagen voorwaardelijk. Daarnaast kreeg hij een werkstraf van 240 uur opgelegd.

Risicoloze situatie

Volgens zijn advocaat is er te weinig bewijs voor opzettelijke mishandeling. Mede daarom werd voor vrijspraak gepleit. ´Cliënt heeft zich geen moment gerealiseerd dat zijn handeling gevaarlijk was. Getuigen bevestigen een risicoloze situatie te hebben waargenomen. De rechtbank kent ten onrechte doorslaggevende betekenis toe aan de verklaring van de aangever, aangezien hij degene is die dat heeft gevoeld.'

Geen ander bewijs

Volgens Van der Goot wordt de verklaring van het slachtoffer niet gesteund door ander bewijsmateriaal. 'Volgens de aangever zou hij hebben geschreeuwd, zou cliënt hebben doorgedrukt en zou hij pogingen hebben ondernomen om de voet van zijn hoofd af te krijgen. Al die gedragingen zijn door getuigen echter niet waargenomen.'



Geen van de medische deskundigen heeft de diagnose schedelbasisfractuur gesteld Tjalling van der Goot - Advocaat Wouter B

Onterechte diagnose

Verder vindt de verdediging dat de rechtbank ten onrechte spreekt over 'zwaar lichamelijk letsel' in de vorm van een schedelbasisfractuur. 'Geen van de medische deskundigen in de zaak heeft deze diagnose gesteld. Cruciaal lijkt de vraag of sprake is geweest van verlies van hersenvocht uit het oor, een symptoom van een schedelbasisfractuur. Dit verlies is door de artsen niet waargenomen.'

Wel in de fout

B. geeft volgens zijn advocaat wel toe dat het fout was om zijn voet op het hoofd van een aspirant-lid te plaatsen. 'Een dergelijke handelwijze is incorrect geweest en past niet binnen een introductietijd,'

Het hoger beroep in deze zaak dient in de loop van 2018.

