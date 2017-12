Ontwerpen basisscholen Zuidwolde en Bedum bekend

Het is donderdag bekend geworden hoe de nieuwe openbare Togtemaarschool in Bedum en samenwerkingsschool 't Groenland in Zuidwolde eruit gaan ziet.

Het huidige gebouw van de Togtemaarschool stamt uit het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw. Deze is dus niet meer aardbevingsbestendig en er gaat een nieuwe gebouwd worden. Het ontwerp gaat uit van een bouwlaag op de begane grond en een kleinere verdieping.

Plaats maken voor nieuwbouw

In Zuidwolde komt een nieuwe gebouw op de plek van de voormalige openbare basisschool Venhuisschool te staan. Het gebouw wordt momenteel bewoond door een kraakwacht en wordt gesloopt om plaats te maken voor de nieuwbouw.

De school – een fusie van de christelijke basisschool De Akker en de openbare Venhuisschool – is nu nog gehuisvest in het gebouw van De Akker aan de Tuinbouwstraat.

Mauritshal

De Mauritshal, die naast de nieuw te bouwen school staat, wordt bouwkundig versterkt. Dat gebeurt tegelijk met de bouw van de school. Dat gebouw moet ruimte bieden voor activiteiten. De peuterspeelzaal en de kinderopvang krijgen ook onderdak in het nieuwe gebouw.

Zowel in Zuidwolde als in Bedum zijn de omwonenden van de nieuw te bouwen scholen geïnformeerd over de plannen. In Bedum zijn buurtbewoners niet blij met de aangewezen locatie. Dit is naast de huidige school. Buurtbewoners willen geen hoogbouw voor hun deur.

Positief gereageerd

In Zuidwolde is er overwegend hier positief gereageerd op de plannen. Wel zijn er zorgen geuit over de verkeersituatie bij de nieuwe school. Hier gaat de gemeente samen met de omwonenden naar kijken.

Daarnaast zijn ouders ook al geïnformeerd over de ontwerpen. Die hebben enthousiast gereageerd volgens de gemeente.

Begin 2019 gereed

De verwachting is dat de bouw van de beide nieuwe scholen in 2018 begint en eind 2018 of begin 2019 gereed zal zijn. Daarna is de versterkings- en vernieuwingsoperatie van schoolgebouwen in de hele gemeente afgerond.

