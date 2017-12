Noord Vandaag: Hoe Ahmad Joudeh van Damascus naar Stad danste

Ahmad Joudeh danste op de puinhopen van zijn kapotgeschoten stad Damascus in Syrië. Daar werd hij wereldberoemd mee. Hij ontvluchtte het levensgevaarlijk land en maakte furore in Europa. Zijn droom? 'Ik wil in Syrië een nationaal ballet oprichten.'

Een aangrijpende reportage van Nieuwsuur maakte hem bekend in ons land. Dance or die

is zijn motto. Dankzij het dansen is Ahmad nog steeds in leven en kan hij zijn boodschap verspreiden. Toch voelt zijn vrijheid niet helemaal goed, met zijn familie nog in Syrië. Voorafgaand aan zijn optreden in de Martinikerk vertelt hij bij ons zijn bijzondere verhaal.

Verder in Noord Vandaag:

- Vanochtend trof de politie in Vlagtwedde de levenloze lichamen aan van een bejaard echtpaar. Over hun doodsoorzaak is nog niets bekend. (Vanaf 0:55)

- Jongeren op Het Hogeland voeren actie. Ze raken hun vertrouwde jongerenwerkers kwijt, maar leggen zich er niet bij neer. Aan tafel vertelt actievoerster Mylene over het belang van de actie. (Vanaf 2:08)

- Topdrukte bij PostNL, waar 50.000 pakketjes per dag de revue passeren. De reden? Black Friday, Cyber Monday en Sinterklaas. Lange dagen dus voor de werknemers. (Vanaf 7:48)

- De stekker zit in het stopcontact. Qbuzz nam vandaag de nieuwe elektrische bussen in gebruik. (Vanaf 9:23)

- Defensie zoekt in het Noorden naar nieuwe militairen. En dat is te merken. Vandaag waren ze op missie in de binnenstad van Groningen om nieuwe manschappen te werven voor de kazerne in Assen. (vanaf 10:28)

- Ronald speelt straatbingo in Winschoten. Hoe dat zit? Een gevalletje hardnekkige verf. (Vanaf 12:43 en hier)

