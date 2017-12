Deel dit artikel:











Schotse Grijze zeehondenpup opgevangen in Pieterburen (Foto: Zeehondencentrum Pieterburen) De zeehond werd gewond aangetroffen (Foto: Zeehondencentrum Pieterburen)

Bij het Zeehondencentrum Pieterburen is vrijdag een Grijze zeehondenpup opgevangen. Het zeehondje is waarschijnlijk een maand geleden geboren in Schotland en werd donderdag vermagerd en gewond gevonden in de duinen van Vlieland.

De pup, Joline, heeft een flinke wond aan de achterflap, maar maakt het verder relatief goed. Afstand houden Het geboorteseizoen van de Grijze zeehond in Nederland is net begonnen en het centrum roept daarom op afstand te houden van de zeehonden. Op verschillende plekken in de Waddenzee worden pups geboren, die de eerste weken van hun leven op het land liggen en gezoogd worden. De moederzeehonden laten hun pups af en toe alleen om te gaan foerageren.