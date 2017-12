Deel dit artikel:











Auto te water, Onderdendamsterweg afgesloten Een traumahelikopter is ter plaatse op de plek van het ongeluk (Foto: De Vries Media)

Op de Onderdendamsterweg bij Middelstum is vrijdagmiddag een auto in de sloot beland. De brandweer is ter plaatse om inzittenden uit het voertuig te bevrijden.

De Onderdendamsterweg (N996) is vanwege het ongeval afgesloten. Traumahelikopter Over eventuele gewonden is nog niets bekend. Wel is er uit voorzorg een traumahelikopter ingezet om het ambulancepersoneel te ondersteunen De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht.