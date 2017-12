Reactie op seksadvertentie eindigt in bedreiging en afpersing

Voor het afpersen van twee mannen die werden gelokt met een seksadvertentie is tegen een 53-jarige Stadjer anderhalf jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk.

De Groninger kreeg hulp van een 37-jarige man uit het Noord-Hollandse Westzaan. Die zou wat betreft de officier twee jaar moeten zitten.

Mes

Het eerste slachtoffer reageerde op 21 juli op een seksadvertentie. Hij belde voor een afspraak aan bij een woning in de stad. Het was de woning van de 53-jarige Stadjer. De bezoeker werd naar eigen zeggen door een man tegen de grond gewerkt. Een tweede man kwam met een mes in de hand binnen. Het slachtoffer moest het afgesproken tarief afstaan en mocht weer gaan. Buiten belde de hij het alarmnummer.

Pitbull

Een week later kreeg de politie opnieuw zo'n melding binnen. Ook dat slachtoffer wilde een seksdate. Hij zou door een vrouw naar een aparte kamer zijn geleid. 'Sandy maakt zich nog mooi', zou tegen hem zijn gezegd. Terwijl hij wachtte kwamen de Stadjer en de Noord-Hollander binnen. De Stadjer had een pitbull bij zich. Die zou niet bijten als er werd betaald.

Vreemde man

Ook dat slachtoffer betaalde het tarief en vluchtte naar buiten. Ook hij belde de politie. Beide verdachten ontkennen. De Stadjer zei dat hij de 21ste in de tuin werkte toen hij geruzie hoorde in de woning. Hij rende met het mes naar binnen om die te beëindigen. Er stond een vreemde man in zijn woonkamer. Hij had geen idee waarom die man daar was. Hij joeg hem naar buiten, zei hij.

Te oud

Hij werd een week later opnieuw geconfronteerd met een vreemde man in zijn huis. Die stuurde hij weg. Hij had daarbij niet gedreigd met zijn hond. 'Mijn hond is daarvoor te oud. Die kan niets meer doen.' De Westzaner had verschillende en onsamenhangende verhalen. De officier geloofde de beide mannen niet.

Schaamte



Het verhaal van de slachtoffers werd volgens de officier ondersteund met de bevestiging van de vrouw, die zei dat ze inderdaad de deur had opengedaan. 'Deze slachtoffers hadden gereageerd op een seksadvertentie en schaamte speelt een grote rol. Toch deden ze aangifte. Ik geloof hen.'

De advocaten vroegen de mannen vrij te spreken in verband met gebrek aan bewijs.

Fors strafblad

De Groninger en de Noord-Hollander hebben een fors strafblad. Beiden liepen nog in de proeftijd van eerder opgelegde voorwaardelijke straffen tot acht maanden cel. Die mogen ze, als het aan de officier ligt, bij de nieuwe straf optellen.