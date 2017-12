82-jarige vrouw opnieuw veroordeeld voor winkeldiefstal

'Het klinkt keihard, maar we hebben hier te maken met een onverbeterlijke crimineel.' Dat zei een rechter van de rechtbank in Groningen vrijdag tegen een 82-jarige vrouw uit Hoogezand.

De vrouw werd in maart betrapt bij een winkeldiefstal in Peize. En dat was niet de eerste keer. De rechter legde haar daarom een voorwaardelijke celstraf van een maand op.

Hoge schulden

De vrouw handelde uit geldnood, zei ze. De rechter vond dat geen reden om te stelen. 'Nou, ik dacht het wel', sprak de vrouw hem tegen. 'Ik had zulke hoge schulden.' Ze verkocht de koffie door aan een vriendin. 'Ik vertelde niet hoe ik er aan kwam. Ze vroeg of het niet van de vrachtwagen was gevallen. Dan zei ik maar van ja.'

Gevangenis

Die afneemster is inmiddels overleden en de vrouw heeft ook haar schulden weten weg te poetsen, vertelde ze. Sindsdien is ze niet meer gaan stelen. De officier wees er nog maar fijntjes op dat de vrouw in december nog in de gevangenis had gezeten voor diefstal en had in juni daarvoor drie maanden voorwaardelijke gevangenisstraf van de rechtbank in Groningen gekregen.

Rapen bijna gaar

De rechter achtte haar schuldig, maar hield het bij een voorwaardelijke straf. 'U hebt het zelf in de hand. Als u opnieuw de mist ingaat, dan zijn de rapen wel gaar.'