Zoektocht naar nieuwe militairen in Groningen

Op missie in de binnenstad: militairen van het 13e Infanterie Bataljon van de Luchtmobiele Brigade in Assen zijn op zoek naar nieuwe collega's. De kazerne kampt met een groot tekort aan personeel, en daar willen ze iets aan doen.

Daarom gaat het hele bataljon, ruim zeventig man sterk, de straat op om nieuwe soldaten te werven.

Even geen gevecht

Het is een uniek project voor Defensie, want nog nooit hebben zoveel militairen zelf meegeholpen met de zoektocht naar nieuw aanwas in het Noorden. 'Normaal ben ik leider bij de gevechtseenheid van het bataljon, maar nu sta ik flyers uit te delen op straat', vertelt commandant Mark Bakker.

Ze weten precies wat ze willen: jongens en meisjes tussen de 17 en 27 jaar. 'De kracht zit hem erin dat mijn mensen, die een paar weken geleden nog op missie waren in Irak, de juiste doelgroep weet te vinden op straat', zegt Bakker.

Tweeduizend flyers

De stand van Defensie op de Vismarkt trekt niet alleen jongeren, maar ook veteranen die graag nog eens een praatje maken met soldaten die nu in het veld werken. Donderdag waren de militairen aan het scouten op het Hoofdstation, toen deelden ze tweeduizend flyers uit aan jongeren.

'Het gaat niet alleen om de mensen zelf, iedereen kent wel iemand die sportief is gebouwd en wel van avontuur houdt. Daar kunnen ze deze flyer aan doorgeven', zegt soldaat Jeroen Terpstra.

Open dag

De open dagen zijn volgende week op de Johan Willem Friso Kazerne in Assen. In april moeten tweehonderd nieuwe militairen starten met hun opleiding.