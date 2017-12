Dit weekend in Groningen: snuffelen tussen platen en cd's, Kerst in Bourtange en lekker fout feesten

De decembermaand staat natuurlijk bol van de evenementen. Voor dit eerste weekend van de feestmaand hebben we de leukste uitjes voor je op een rij gezet. Zo kun je naar de kerstmarkt in Bourtange en de grootste platenbeurs van het noorden. Een overzicht!

1) Sfeervolle kerstmarkt in Bourtange

De kerstmarkt van Bourtange is in de wijde omgeving een begrip. In de historische vesting is het zaterdag 2 en zondag 3 december al volop Kerst. Een reusachtige dennenboom op het marktplein en duizenden lichtjes zorgen voor een unieke sfeer. Niet voor niets is dit één van de best bezochte kerstmarkten van het noorden. De toegang kost drie euro. Bekijk hier alle informatie.

Met deze video kom je alvast in de juiste stemming

2) De grootste platenwinkel van het noorden

Urenlang snuffelen tussen de mooiste lp's, cd's, dvd's en méér. Dat is de Internationale Platenbeurs in een notendop. Zaterdag 2 december keert het evenement na een afwezigheid van tien jaar terug in MartiniPlaza. De beurs duurt van 10.00 tot 17.00 uur en een kaartje kost vijf euro. Voor de eerste 150 bezoekers ligt er een goodie bag klaar. Bekijk de website.

3) Streekproducten shoppen in Nienoord

Boerderij Oosterheerdt in Leek is zaterdag het decor van een sfeervolle streekproductenmarkt. Tussen 10:00 en 16:00 uur kun je je hart ophalen aan tal van smaakvolle producten. De markt is gratis te bezoeken. Meer informatie vind je hier.

4) Het Foute Feest!

Van foute muziek tot de meest foute kleding... Het mag allemaal bij het Foute Feest in de Postwagen (Tolbert). Zaterdagavond kun je er vanaf 21:30 uur helemaal uit je plaat gaan. Check de website.

5) Koninklijk wandelen

Op zondag nodigt het Groninger Landschap je uit voor een korte wandeling (2.5 km) door een eeuwenoud landschap: de Koningslaagte. Samen met een gids geniet je van het prachtige Reitdiep-landschap. Startpunt is het bezoekerscentrum aan de Wolddijk in Stad. Meer informatie.

6) Donar thuis tegen Den Bosch

De basketballers van Donar nemen het zondag in MartiniPlaza op tegen New Heroes Den Bosch. De wedstrijd begint om 15:00 uur. Spektakel gegarandeerd! Kijk hier voor tickets.