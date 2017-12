Alders deelt zorgen Gasberaad: 'Proces mag niet tot stilstand komen'

Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders kan zich deels vinden in de kritiek op zijn plannen voor de versterkingsoperatie in onze provincie. Het Groninger Gasberaad vindt dat het huidige plan teveel op een onderhandelingsakkoord lijkt en dat Alders terug naar de tekentafel moet.

'We moeten breder kijken en het proces mag niet tot stilstand komen. Dat ben ik met ze eens', reageert Alders.

Ook naar toekomst kijken

'Wat het Gasberaad eigenlijk zegt is: je zou een veel bredere doelstelling moeten hebben, waarbij je ook naar het toekomstperspectief van het gebied kijkt. Dan zou je tot een andere aanpak kunnen komen. Maar, zeggen ze er ook bij, dan moeten er ook nieuwe afspraken met het kabinet, de provincie en de gemeente gemaakt worden. Daar ben ik het mee eens.'

Veel gesprekken gaande

Alders stelt dat er momenteel veel gebeurt op het gebied van huizenversterking. 'Tot de Kerst voeren we de laatste gesprekken over bijna 1500 versterkingen die heel snel gaan beginnen. Na 1 januari volgen gesprekken met nog eens 1600 huishoudens. Die gesprekken moet gewoon doorgaan, maar ondertussen moeten we ook praten over wat we verder willen.'

Bezoek Wiebes

Komende woensdag komt minister van Economische Zaken Eric Wiebes weer naar Groningen voor een werkbezoek. De precieze invulling van de versterkingsoperatie staat volgens Alders zeker op de agenda. 'Ook met betrekking tot het regeerakkoord. Dat is één van de gesprekken die we nog moeten voeren.'

Lees ook:

- Gasberaad: 'NCG terug naar tekentafel voor versterkingsplannen'

- Huurders Appingedam eisen opheldering over versterking

- Haags congres moet Groningse schadeafhandeling verduidelijken

- Groninger Bodem Beweging wil hoe dan ook contra-expertise in schadeprotocol

- 'Aandeel proceskosten bij schadeafwikkeling neemt af'

- Lees alles over de aardbevingen in ons dossier