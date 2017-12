Hoe brachten de Groningers het ervan af in The voice of Holland?

De laatste drie Groningse deelnemers hebben vrijdagavond hun zangkunsten laten horen in de blind auditions van The voice of Holland. Zijn onze talenten door naar de volgende ronde?

Ronald Klungel

Ronald Klungel maakte indruk met zijn vertolking van het nummer Scars To Your Beautiful van Alessia Cara. Liefst drie juryleden draaiden hun stoel om voor de 25-jarige Groninger. Alleen Sanne Hans was minder onder de indruk.

'Je hebt een heel fijne stem om naar te luisteren. Ik geloofde ieder woord', reageerde Waylon enthousiast. Ali B prees Ronalds 'supermooie stem'. Alleen vond hij het gekozen liedje daar niet goed bij passen.

'Ik hoopte dat je nog een keer vol gas zou geven. Je moet gewoon een ander liedje zingen, man. Als je daar geïnteresseerd in bent, wil ik je daarbij helpen zodat je beter tot je recht komt. Dan moet je wel voor mij kiezen.' En dat deed hij.

Dat de juryleden tot het laatst aarzelden om op hun knop te drukken, maakte Ronald erg nerveus. 'Ik had het echt niet meer verwacht, maar dit betekent veel voor mij. Muziek is alles voor me. Ik hoop dat dit een opstapje is naar méér.'

Marloes Pieksma

Marloes Pieksma - beter bekend onder haar artiestennaam Oes - koos voor een Nederlandse versie van het liedje Despacito. 'Ik kan me beter uiten in het Nederlands dan in het Engels', zegt ze hierover. Met een sterk gevoel voor ritme weet ze de jury in beweging te krijgen op hun stoelen.

Maar het is niet goed genoeg. 'Het gaat om de stem, en als dat niet goed is, is het niet goed genoeg', aldus een van de juryleden.

Kira Dekker

Kira Dekker deed een uitvoering van Family Portrait van Pink. 'Wie is dit? Ik ken haar!', zei Sanne Hans tegen Ali B tijdens de auditie. Sanne draaide als eerste van drie juryleden voor Dekker. 'Ik zei het al, ik kén die stem ergens van!', zei Sanne daarna. Van de juryleden vond alleen Anouk dat het niet goed genoeg klonk.

Waylon reageerde op de kritiek van Anouk: 'Ik heb er inderdaad ook veel op aan te merken, maar ik zag het talent. Daarom heb ik voor jou gedraaid, ik hoop dat je voor mij kiest!' Ook Ali B draaide voor Dekker. 'Zij klonk heel anders dan anderen. Ik hoop dat je voor mij kiest', zei hij over haar. Uiteindelijk koos Dekker voor Sanne.



Lees ook:

- Even voorstellen: de Groningers in The voice of Holland

- Pieter van der Zweep verder in The voice of Holland

- Kira Dekker doet mee aan The Voice: 'Ik kan er niet van slapen, zo spannend vind ik het'