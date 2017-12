Herinrichting Oude Veenkoloniën officieel afgesloten

De herinrichting van de Oude Veenkoloniën is vrijdag officieel afgesloten. Gedeputeerde Henk Staghouwer onthulde ter gelegenheid hiervan een bankje in het Tripsbos.

In het gebied tussen grofweg Gieterveen, Zuidbroek en Hoogezand-Sappemeer zijn vanaf 1988 werkzaamheden uitgevoerd op het gebied van landbouw, infrastructuur, waterbeheersing, natuur, recreatie en stads- en dorpsvernieuwing.

Grootste landinrichtingsproject ooit

De afronding van de Oude Veenkoloniën is het sluitstuk van de herinrichting van Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën. Met 130.000 hectare in twee provincies was dit het grootste landinrichtingsproject ooit dat in ons land werd uitgevoerd.

Het project nam in totaal 35 jaar in beslag en werd in 2012 officieel afgesloten. Alleen in het deelgebied de Oude Veenkoloniën moest nog het een en ander gebeuren. Dit gebied ligt in de provincies Groningen en Drenthe en heeft een oppervlakte van ruim 14.000 hectare.

Infrastructuur en waterbeheersing verbeterd

De verbinding Annen-Spijkerboor-Kielsterachterweg is verbeterd. Ook is de verkeerssituatie in Hoogezand-Sappemeer, Borgercompagnie, Kiel-Windeweer en Veendam verbeterd.

De waterbeheersing in het gebied is aangepakt door onder andere vergroting van de capaciteit van het bemalingssysteem en aanpassing van het leidingenstelsel.

Efficiënter boeren

Boeren in het gebied kunnen nu efficiënter werken omdat kavels die eerst verspreid waren, nu zijn samengevoegd. Ook zijn enkele boerderijen verplaatst en zijn boerderijen nu beter te bereiken.

In het gebied is 16 kilometer aan fietspaden aangelegd. Ook is geïnvesteerd in de natuurontwikkeling van onder andere de Hunze, de Rolkepolder en de oeverlanden van het Zuidlaardermeer. Bij Sappemeer werd het Tripsbos aangelegd.