Auto gaat in vlammen op (Foto: Merlano Kraan / 112Groningen)

Op een carpoolplaats in Winschoten is vrijdagavond een auto in vlammen opgegaan.

De brandweerkorpsen uit Winschoten en Finsterwolde werden opgeroepen om de brand te blussen, maar konden de auto niet meer redden. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.