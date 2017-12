Deel dit artikel:











'Eeuwige nummers twee' Alle 50 Goud steken nummer één Ede Staal in een bijzonder jasje (Foto: Remy van Mannekes/RTV Noord)

Speciaal voor Alle 50 Goud editie 2017 is zaterdag een bijzonder lied opgenomen in de Lutherse kerk in Stad. Edwin Jongedijk en Wia Buze staken samen met het 35-koppige Haydn Jeugd Strijkorkest 'Het het nog nooit zo donker west' van Ede Staal in een nieuw jasje.

'Prachtig. Als je dat orkest hoort, dat is gewoon kippenvel', zegt Jongedijk. 'Ik heb ook nog nooit een duet met Wia gedaan. En ik ben gek op duetten. In zo'n kerk klinkt het helemaal geweldig.' Twintigste editie Alle 50 Goud beleeft op Oudjaarsdag de twintigste editie. Alle negentien voorgaande keren eindigde het nummer van Ede Staal op één. Het idee voor het speciale nummer is van producent Selma Veltens. 'Ik zeg het wat oneerbiedig, maar het leek me een leuk idee om voor de jubileumeditie 'de eeuwige nummers twee van de lijst' te vragen om 'de eeuwige nummer één' in een bijzonder jasje te steken.' Wia Buze - met het nummer 'De roos' - en Edwin Jongedijk - met 'As ik de kaans zol kriegen' - wisselden de afgelopen jaren stuivertje op plaats twee in Alle 50 Goud. Presentatie komende vrijdag Niet alleen het nummer zelf is opgenomen in de Lutherse kerk, er komt ook een clip. Het nummer wordt komende vrijdag, als de stembussen voor Alle 50 Goud opengaan, gepresenteerd op Radio Noord. 's Avonds zijn Wia Buze en Edwin Jongedijk op tv te gast in Noord Vandaag en wordt het lied ook daar gepresenteerd. Live met orkest Het duet zal live met orkest ten gehore worden gebracht tijdens de live-uitzending van Alle 50 Goud op zondag 31 december, vanaf 12.15 uur. Alle 50 Goud wordt dit jaar gepresenteerd door Eric Bats en Marcel Nieuwenweg.