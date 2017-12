Agrarische jongeren ervaren gesprek met minister 'als een warme deken'

Het Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt (GrAJK) heeft van minister Carola Schouten van Landbouw de toezegging gekregen dat ze jonge boeren wil helpen bij de overname van een bedrijf.

Het ministerie reserveert een bedrag van 75 miljoen voor beginnende jonge boeren.

De minister sprak zaterdag met de Groningse jongeren op een zogenaamde inspiratiedag. 'Ze heeft de toezegging gedaan dat het bedrijfsovernamefonds gaat meehelpen om duurzame productiemiddelen, zoals grond en gebouwen, gefinancierd te krijgen', zegt Gerald Maters, voorzitter van het GrAJK.

'Steun in de rug'

'Dat fonds kan ons een steun in de rug geven, zodat een bank sneller geneigd is financiering te verlenen voor een jonge boer die net beginnen wil.'

'We leveren input over de manier waarop we gebruik van het bedrag willen maken. Het is aan het ministerie om de regelingen daarvoor te treffen. We hebben er vooral baat bij dat we er op lange termijn wat aan hebben. Ook voor de ouders die het bedrijf overdragen.'

'Een verademing'

Maters is erg te spreken over het gesprek met Schouten. 'Het was voor ons een warme deken en geeft inspiratie om met de nieuwe minister dingen te bereiken. Ze is een boerendochter, dus ze heeft het boerengevoel. Ze weet wat er speelt en wat erbij komt kijken om een bedrijf voort te zetten. Dat is anders dan we gewend waren van de voorgaande minister en staatssecretaris. Dit is toch wel een verademing.'

'De lijntjes zijn nu heel kort en gelukkig ook heel warm. Het geeft ons het vertrouwen dat we een vinger in de pap kunnen houden.'

