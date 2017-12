Deel dit artikel:











Groningse milieuschandalen spelen rol in 'Beerput Nederland' (Foto: Archief FPS/Jos Schuurman)

Een zeehond, gestorven door de enorme hoeveelheden chemisch afval die in de jaren 70 en 80 vanuit Delfzijl in de Waddenzee werden geloosd. Het recente milieuschandaal rond het bedrijf North Refinery in Farmsum. Ze komen aan bod in de documentaire 'Beerput

Een zeehond, gestorven door de enorme hoeveelheden chemisch afval die in de jaren 70 en 80 vanuit Delfzijl in de Waddenzee werden geloosd. Het recente milieuschandaal rond het bedrijf North Refinery in Farmsum. Ze komen aan bod in de documentaire 'Beerput Nederland' over milieucriminaliteit in ons land. In de docu vertellen milieurechercheurs hoe frauduleuze afvalbedrijven al decennialang ongestoord hun gang kunnen gaan. Onderzoeken van inspecteurs naar milieumisdrijven worden gesaboteerd en verdachte bedrijven worden van hogerhand getipt over naderende politie-invallen. Bescherming Rode draad in 'Beerput Nederland' is de bescherming die vervuilende bedrijven krijgen van zowel lokale als nationale politici. Bij alle grote milieuschandalen van de afgelopen vijftig jaar zijn Nederlandse politici betrokken, sommige zeer prominent. Oogje dichtknijpen De filmmaker kijkt mee met milieu-inspecteurs en spreekt met criminologen, rechercheurs en politici. Angst voor aantasting van de economische reputatie van Nederland en marktwerking hebben de bedrijven ruim baan gegeven en onze gezondheid op het spel gezet. Ook bij het milieuschandaal rond North Refinery knepen politici willens en wetens een oogje dicht. Criminoloog Toine Spapens: 'Iedereen profiteert, behalve het milieu en de leefomgeving van de mensen.' Ben Ale, emeritus hoogleraar van de TU in Delft: 'De overheid is er niet om de burger te beschermen tegen vervuilende bedrijven, maar om de winst van bedrijven te maximaliseren.' Verontrustend Het beeld dat oprijst uit 'Beerput Nederland' is verontrustend. Kabinet Rutte III heeft met de installatie van het nieuwe ministerie van Economie en Klimaat aangekondigd klimaatplannen te gaan ontwikkelen in samenwerking met het bedrijfsleven. Maar als er één les getrokken kan worden uit de documentaire, is het dat de handhaving van milieuregels niet aan het bedrijfsleven kan worden overgelaten. Als de overheid moet kiezen tussen economie en milieu, dan delft de laatste altijd het onderspit, luidt de onmiskenbare conclusie van 'Beerput Nederland'. De documentaire wordt maandag 4 december uitgezonden op NPO2.

