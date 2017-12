Deel dit artikel:











Bandenprikker actief tijdens Landbouw Vakbeurs: 'Wat bezielt je dan?' De Landbouwbeurs in Assen (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

De Landbouwbeurs in de TT Hall in Assen was afgelopen week een groot succes, maar een bandenprikker zorgt voor een vervelende nasmaak bij de organisatie.

Bij zeker vijf trekkers en landbouwmachines zijn de banden lek gestoken. Dat meldt RTV Drenthe. Kleine gaatjes 'De machines stonden buiten', vertelt organisator Niek Asbroek. 'Van woensdag op donderdag zijn bij verschillende machines met een scherp voorwerp kleine gaatjes in de banden geprikt. Het moet met iets als een speld zijn gebeurd, want het waren hele kleine gaatjes. De banden liepen daardoor langzaam leeg. Gelukkig kon de schade worden gerepareerd.' 'Zieke geest' Asbroek baalt enorm. 'We hebben een heel goede beurs gedraaid. Er was een recordaantal standhouders en heel veel bezoekers. Maar er liep ook iemand met een zieke geest rond. Ik vraag me echt af wat je bezielt als je zoiets doet.' Onaagnenaam verrast Standhouder Harm de Boer werd onaangenaam verrast toen hij naar huis wilde rijden. 'Ik wilde wegrijden toen mijn auto een melding gaf dat de band leeg was. Er bleek een klein gaatje aan de zijkant van de band te zitten. Maar ik ben nergens tegenaan gereden. Het lijkt mij sterk dat dit toeval is.' De bandenprikker is nog niet gevonden.

