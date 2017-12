Column: Sinterklaas wordt vermoord

'Wat is de overeenkomst tussen Dafne Schippers, Ede Staal en president Donald Trump? ' Lientje steekt de korte poot van de chocoladeletter L in haar mond en kijkt me doordringend aan.

We zitten voor de televisie. Lientje op de bank, ik in mijn luie stoel, met elk een kop koffie. Lientje met haar chocoladeletter en ik met een Arnhems meisje. Voor de goeie orde. Dat is een lekker koekje uit een heus trommeltje die ik gekregen heb van een fan. Lientje komt nooit met dit soort raadsels. Ik pijnig mijn hersenen. Maar er komt niks. Bovendien word ik afgeleid door de tv. Het gaat over Sinterklaas en natuurlijk Zwarte Piet.

Het gaat al weken, wat zeg ik, al maanden over de goedheiligman maar meer nog over pieterbaas. Dat het allemaal racistisch is. Heel Nederland stuidelbuidelt over elkaar heen. Maakt zich druk over zijn kleur, over geen kleur, over een veeg of dat hij helemaal weg moet wezen en daartussen in roept iedereen 'Het is een kinderfeest. Het is een kinderfeest.' De Pietendiscussie, opgedrongen vanuit de randstedelijke media.

En nu gaat het ineens over de tegenstelling tussen de arrogante Randstad en de rest van Nederland. Holland tegen de gewesten zeg maar, net als ik vroeger leerde in de geschiedenisboekjes van meester Garrel. De geschiedenis herhaalt zich.

Net als in Dokkum, waar Bonifatius werd vermoord. Ik begrijp dat ze Sinterklaas bij zijn intocht ook wilden vermoorden, maar dat een stel heldhaftige Friezen dat heeft voorkomen door zich op de snelweg voor de boze Randstedelingen te storten. Een moord is voorkomen en daar heeft de vaderlandse politie weer last van, omdat die zou heulen met de Friezen.

Man, man wat maken ze zich druk en ik zit erbij en kijk ernaar met een kop koffie en een Arnhems meisje uit een trommeltje. Ondertussen wordt de Sint echt vermoord. Door de Kerstman. En daar maak ik me als voormalig hulpsinterklaas nu druk over.

Ik was vorige week in de Intratuin. Een complete afdeling ingericht met kerst, kerst en nog eens kerst. Bomen, ballen, pieken, en engeltjes in alle kleuren en maten. Het is symptomatisch voor de hele Nederlandse winkelderij. Waar is de etalage ingericht als één grote zak van Sinterklaas? Waar zijn de sinterklaasliedjes die door de winkelstraat schallen? Waar zijn de sinterklaastekeningen die op de schoolborden zijn gekrijt door Appie, Stoetje en Peule?

Nee, wij krijgen al sinds begin november het All I want for Christmas van Mariah Carey en Wham met Last Christmas op Sky Radio en sinds de zomer kerstprullaria in de Action. En tussendoor ook nog een griezelfeest dat Halloween heet. Allemaal overgewaaid uit dat mooie Amerika met die schitterende president.

Of ik ouderwets ben? Ja dat ben ik en wat ik ook nog even wil zeggen: Ik ben niet racistisch. Ik ben gewoon in de war. Vroeger was alles overzichtelijk. De eerste schooldag, dan de herfstvakantie. Al rap volgde Sint Maarten en daarna de kerstvakantie en oud en nieuw om via Pasen en Pinksteren naar de zomervakantie te gaan. En nu? Ik hoorde laatst van Harm Lubbert dat er een winkel van sinkel is die Kerst het hele jaar door in de schappen houdt.

En wij maar over Zwarte Piet zitten te ouwehoeren. Zo wordt Sinterklaas en Zwarte Piet dus echt om zeep geholpen. Wij zitten er bij en kijken ernaar. Ik ook. Met een Arnhems meisje uit een trommeltje. Dat dan weer wel.

'Waist het antwoord nou al?', vraagt Lientje vanaf de bank. Ik zou het echt niet weten wat Ede nou gemeen heeft met Dafne en die mafkees van een Trump. 'Zie binnen aal drije beroemd', gooi ik er uit.

Aan het hoofd van Lientje zie ik dat het niet goed is. 'Ik heb nog n roadsel', zegt ze en ze gaat gek genoeg over in het Nederlands. 'Wat is de overeenkomst tussen Muhammad Ali, Oprah Winfrey en President Obama?'

Weer pijnig ik mijn hersens. Nu maar heel even. Ik doe mijn mond al open om het antwoord te geven. Ik denk aan het eerste raadsel. Dan klap ik mijn mond weer dicht zonder iets te zeggen. Ik kijk naar Lientje. Zij kijkt naar mij. Een blik die ik van haar ken. De blik dat ik me schuldig moet voelen. De blik van:

'Ook Gij Brutus…'

Erik Hulsegge

Als u nu net als ik dacht dat de overeenkomst tussen Muhammad Ali, Oprah Winfrey en Obama is dat ze alle drie mensen met een donkere huidkleur zijn en dat u niet wist dat blank de overeenkomst tussen Dafne en Ede en Donald is. Troost u. Uit een psychologische test, zo heb ik me laten vertellen, blijkt dat het overgrote deel van de deelnemers blank én zwart hetzelfde dachten.