Expeditie Grunnen: Mike maakt een broodje 'Eem Aans'

Een koffiehuus en stoetjessmeerderij, Groningser kan haast niet. Na vier maanden klussen is het broodjeshuis voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in Muntendam klaar.

Stichting 'Eem Aans' heeft van een bruin café een waar broodjespaleis gemaakt. 'Jongeren met een beperking kunnen hier aan het werk', vertelt Peter Pijper, voorzitter van de stichting. 'Het is een dagbesteding, maar dan voor jongeren die graag willen werken.'



Tussen wal en schip

Pijper en zijn vrouw Ingrid Albeda hebben het heft in eigen handen genomen. Mede omdat hun zoon ook een lichte verstandelijke beperking heeft. Met fondsen en donaties is het broodjeshuis opgezet. De stichting vindt dat jongeren met een licht verstandelijke beperking op werkgebied vaak tussen wal en schip vallen.



'Er is plaats voor tien cliënten, er zijn nu drie aan het werk. Er is dus nog plek genoeg voor jongeren die graag broodjes willen maken', vertelt Pijper



Groningse tuinkruiden

Het lekkerste broodje is volgens Mike, hoe kan het ook anders, het broodje 'Eem Aans'. Een zogenaamd groenbrood met vijf Groningse tuinkruiden.



