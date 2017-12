Jong FC Groningen is leeftijdsgenoten van FC Twente de baas

FC Groningen onder 23 heeft zaterdagmiddag de thuiswedstrijd tegen Jong FC Twente met 3-0 gewonnen. Hierdoor consolideert de formatie van coach Alfons Arts de derde plaats op de ranglijst in de derde divisie met 25 punten uit veertien wedstrijden.

Het was een verdiende overwinning voor de thuisploeg op een ijzig koud sportpark Corpus den Hoorn. De Groningers gingen beter met de kansen om en waren verdedigend scherper. De score werd in de 26e minuut geopend. Na een vloeiende aanval over de linkerkant was het Robbert de Vos die het doelpunt maakte. Deze 1-0 was tevens de ruststand.

Kansen

Na de pauze kwam het duel echt tot leven met kansen aan beide kanten. Groningen-spits Joël Donald miste twee grote kansen en aan de andere kant was het Rashaan Fernandes die de bal niet voorbij doelman Jan Hoekstra kreeg. In de 68e minuut moest dezelfde Hoekstra aan de noodrem trekken om Jari Oosterwijk de doorgang te beletten. Omdat er nog twee verdedigers meeliepen kwam de keeper van de FC goed weg met slechts een gele kaart. De resterende vrije trap van Fernandes leverde niks op voor de bezoekers.

Beslissing

Een kwartier voor tijd had Donald eindelijk zijn vizier wel op scherp staan. Hij kopte een knappe voorzet van de linkerkant via een speler van Twente achter keeper Jeffrey de Lange: 2-0. Hiermee was het duel meteen beslist. Donald kreeg vervolgens nog twee grote kansen om de score verder op te vijzelen, maar hij wist deze niet te verzilveren.

Eindstand en programma

In de blessuretijd rukte Tim Riksman op en schoot met zijn linkerbeen vanaf de rand van de zestienmeter de bal achter de kansloze de Lange. Met dit doelpunt bepaalde hij de eindstand op 3-0 in Gronings voordeel. Jong FC Groningen hoeft op de ranglijst alleen koploper Jong Almere en Spakenburg voor zich te dulden. Volgende week zaterdag staat voor de groen-witten het uitduel in Harderwijk tegen VVOG op het programma.

