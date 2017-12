Expeditie Grunnen brengt een beetje Sinterklaas naar oma

Hoe kun je oma toch een beetje een Sinterklaasgevoel geven, als ze het feest zelf moet missen? De tienjarige Eleanor uit Muntendam schakelde Expeditie Grunnen in.

De oma van het meisje woont in Delfzijl en kan niet naar de Sinterklaasviering in Muntendam komen. De auto van Eleanors moeder is kapot en oma Weessies durft niet in het donker te wachten op de bus. Juist nu Sinterklaas hoogstpersoonlijk naar Muntendam komt.

Niet duur

'Zouden jullie mijn oma misschien ook een cadeautje kunnen brengen?', schrijft Eleanor aan de Expeditie. 'Dan is oma minder eenzaam.' Wat voor cadeau dan? 'Mama zegt altijd dat cadeaus niet duur hoeven te zijn. Dus een roos is goed', besluit het tienjarige meisje.

Samen met het Expeditie Grunnen-team zoekt Eleanor een mooie roos uit voor oma Weessies. De oranje Expeditie Grunnen-bus scheurt naar Delfzijl om daar de bloem met een persoonlijk briefje van kleindochter te overhandigen.

De schat!

Oma Weessies kijkt verrast op als presentator Derk Bosscher ineens voor de deur staat met de roos van Eleanor. 'De schat, wat ontzettend lief!'

