LIVE: Groningen zonder Mahi in Den Haag op zoek naar eerste punten in uitduel

FC Groningen speelt vanavond de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag. Het duel in de Hofstad begint om 18.30 uur.

Volg de wedstrijd via onderstaand liveblog of via de uitzending van FC Groningen live

De opstellingen:

FC Groningen:

Padt; Te Wierik, Memisevic, van Nieff, Warmerdam; Bacuna, Reis, Doan; Idrissi, Van Weert, Drost.

ADO Den Haag:

Zwinkels; David, Meissner, Kanon, Meijers; Gorter, Bakker, El Khayati; Becker, Johnsen, Lorenzen.

Scheidsrechter: Serdar Gözübüyük

#adogro