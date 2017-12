Deel dit artikel:











Expeditie Grunnen: Komen Groningse nummers in de Top 2000? (Foto: Joyce Kranenborg/RTV Noord)

De Fabeltjeskrant was deze week terug met een speciale editie. De dieren in het grote dierenbos willen meer Groningse muziek in de Top 2000. De Top 2000-bus staat vandaag in Winschoten. Is dit de kans voor de Groningse muziek?

Ook in Expeditie Grunnen: - Het torentje van Rapunzel

- Een broodje 'Eem Aans'

- Voetballen in Winschoten

- Feestverlichting in de Wilhemina molen

- Toch nog een beetje Sinterklaas voor oma Weessies Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist. Wat is Expeditie Grunnen? Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!