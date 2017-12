Noorderhoogebrug regelt eigen feestverlichting voor dorpsmolen

De Wilhelminamolen in Noorderhoogebrug is deze maand verlicht, dankzij de inzet van de inwoners van het dorp. Voor de 'decemberverlichting' hebben ze 600 euro ingezameld.

Inwoonster Mieke Berghuis deed via Facebook een oproep het geld bijeen te brengen. 'Wij willen graag een lichtsnoer om de stelling van de molen heen. Het ontbreekt ons echter aan voldoende geld. Wie o wie kan en wil ons helpen?'



Facebook-oproep

Binnen een dag was het geld binnen, vertelt Berghuis. 'Zo zie je maar wat je met Facebook kunt bereiken. Toen de eerste donatie binnen was ging het snel. Het nieuws van de donaties kwam ook terecht in de dorpsapp.'



Sinterklaas

De feestverlichting, een 100 meter prikkabel met lampen is zaterdag opgehangen en ontstoken door niemand minder dan Sinterklaas. Tegelijkertijd werd onder de molen een feestje gevierd.



