Topschutter Abbingh kan nederlaag niet voorkomen

De Nederlandse handbalsters hebben de eerste wedstrijd op het WK in Duitsland verloren. Oranje kreeg geen vat op Zuid-Korea. De Aziatische vrouwen wonnen met 24-22.

Helft totale productie

Lois Abbingh nam de helft van de totale produktie van het Nederlands team voor haar rekening. Haar elf treffers konden niet voorkomen dat de zilveren medaillewinnaar van het vorige WK het openingsduel verloor. Met haar eerste doelpunt van de avond bereikte Abbingh een mijlpaal. Het was haar 500ste score in voor Nederland. Na afloop werd ze tot beste speelster van de wedstrijd uitgeroepen.

'We hebben niet allemaal ons ding kunnen doen. Het voelt als een valse start. Over mezelf ben ik wel tevreden, maar ik had liever een stuk minder gespeeld en wel gewonnen.' vertelde een teleurgestelde Abbingh bij Ziggo Sport.

Niet af te stoppen

Met name na rust was Abbingh niet af te stoppen. Met vier treffers op rij bracht ze Oranje naast Zuid-Korea, 17-17. Dat was ook de fase waarin het leek alsof Nederland de wedstrijd naar zich toetrok. Vooral in verdedigend opzicht liet Nederland het in de slotfase liggen.

Nu tegen China

Zondag spelen de Oranjevrouwen tegen China. De eerste vier in de poule gaan door naar de volgende ronde. In dezelfde groep zitten ook het sterke Duitsland en Servie.