Van der Werff: 'Ze gokten maar wat'

Bo van de Werff noteerde in Alkmaar een rondje 31.0 op de 500 meter. Handgeklokt welteverstaan. De Groningse sprintster was op z'n zachts gezegd niet blij na haar rentree.

Slecht geregeld

'Het was heel slecht geregeld hier. Niemand had tijden en voor mijn gevoel gokten ze maar wat. Een rondje 31.0 kan niet.' klonk het kort en bondig over de in haar ogen blunderende organisatie. 'Het waren allemaal gekke tijden'.

Zeer jammer

De organisatie geeft aan het 'zeer jammer' te vinden dat het zo gelopen is. 'We moesten het wel op deze manier doen omdat de tijdregistratie uitgevallen was. Dat ze een rondje 31.0 rijdt is wel heel opvallend natuurlijk. Maar ook met handgeklokte tijden worden de verschillen wel duidelijk.' laat voorzitter Joost Bergsma van het organiserend committee weten. Protesteren bij de scheidsrechter heeft volgens hem geen zin.

Tijd als junior

Haar eindtijd was 41.96. Een tijd die ze jaren geleden al reed, toen ze nog junior was. Ze eindigde op de zeventiende plaats in het klassement van de Holland Cup 2. Van der Werff wilde na haar knieblessure weer het wedstrijdgevoel krijgen. Dat kreeg ze ook, maar wel met een vieze nasmaak.

