FC Groningen zorgt tegen ADO voor eerste uitoverwinning van het seizoen

FC Groningen heeft voor het eerst dit seizoen buitenshuis weten te winnen. Op bezoek in Den Haag werd ADO met 3-0 verslagen. Op slag van rust scoorde Doan de openingstreffer, na rust beslisten doelpunten van Idrissi en Bacuna het duel.

Tergend slecht

Na een tergend slechte eerste helft leken beide ploegen met een doelpuntloos gelijkspel de kleedkamer in te gaan, maar op slag van rust bracht Doan hier verandering in. Jesper Drost gaf een mooie steekbal op de Japanner. ADO-verdediger Gorter beoordeelde de bal helemaal verkeerd waarvan Doan profiteerde. Hij schoof de bal rustig achter doelman Zwinkels.

Ander vaatje

In de tweede helft tapten de beide ploegen gelukkig uit een totaal ander vaatje en kreeg het publiek waar voor hun geld. Het regende kansen, vooral voor FC Groningen. Zo schoot Idrissi van bijna veertig meter net naast het doel, kwam van Weert net tekort na een voorzet van te Wierik en was Drost met een verwoestende knal, die eindigde op de paal, dichtbij een treffer.

Goal Idrissi

Een kwartier voor tijd verdubbelde FC Groningen de voorsprong. Opnieuw was Drost de aangever. Idrissi nam de bal slim van hem over, speelde een verdediger uit en schoot de bal krachtig in het Haagse doel.

Cruciale redding Padt

Vervolgens hield doelman Sergio Padt ADO af van de aansluitingstreffer. Hij haalde een kopbal van Johnsen met een katachtige redding schitterend uit zijn doel. Vlak voor tijd werd het duel definitief beslist door een mooie aanval van de gasten.

Beslissing

Idrissi ging zijn man voorbij, gaf de bal mee aan de linkerkant aan Drost die opnieuw met een strakke voorzet de assist verzorgde. Bacuna hoefde de bal alleen nog maar in het doel te schieten. Zo boekte FC Groningen de eerste uitoverwinning van dit seizoen en haakt de ploeg van coach Ernest Faber aan bij de brede middenmoot.

Gat verkleind

De groen-witten blijven dertiende, maar hebben nu vijftien punten uit veertien duels. Het gat met nummer acht Heracles is op dit moment nog maar drie punten. Volgende week zondag wacht voor de Groningers de uitwedstrijd tegen hekkensluiter Roda.

