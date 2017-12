Padt: 'Deze overwinning is een enorme opluchting'

FC Groningen-aanvoerder Sergio Padt hield bij een 2-0 tussenstand met een intuïtieve redding Johnsen van de aansluitingstreffer af. Vlak daarna besliste Juninho Bacuna de wedstrijd tegen ADO.

Opluchting enorm

'De enige kritiek die ik kan bedenken is dat we het niet eerder afmaken,' aldus de doelman van de FC. 'De opluchting is enorm, voor de hele groep. Ik ben blij dat ik met een belangrijke redding nog mijn steentje heb kunnen bijdragen.'

Sprint van tachtig meter

'Dan heb ik er na de 3-0 wel een sprint van tachtig meter voor over om dit samen de hele ploeg te vieren. Dat zegt ook iets over het groepsgevoel. Nu met een goed gevoel richting Roda,' analyseert Padt.

Het zat mee

Trainer Ernest Faber had gezien dat het op alle vlakken nu ook eens mee zat. 'Je maakt drie doelpunten, weet de nul te houden. Hiervoor werk je keihard met de spelers en de staf. Het enige wat je ons kunt verwijten is dat we het niet sneller afgemaakt hebben. Hiervoor waren zeker de kansen.'

Eigen ik aan de kant zetten

'Sergio houdt ons in de wedstrijd met zijn redding bij 2-0. Je dwingt dan zelf ook af wat je nodig hebt. Dit is een mooi compliment voor iedereen. De spelers waren bereid om hun eigen ik aan de kant te zetten en voor het team te spelen. Daar heb ik van genoten,' besluit Faber zijn verhaal.

Drost beslissend

De meest beslissende speler aan de kant van FC Groningen was Jesper Drost. Hij leverde een assist bij alle drie de doelpunten van de gasten. 'Dit heb ik nog nooit gepresteerd, misschien een keer in de F-jes bij de jeugd,' lacht de vleugelaanvaller.

Vertrouwen

'Het is een lastige periode voor mij geweest, gelukkig kreeg ik nu weer eens de kans. Dan speel je zo'n wedstrijd met drie beslissende voorzetten. Dit geeft vertrouwen. Nu is het aan ons om een serie neer te zetten. De ontlading is groot, eindelijk kwam het eruit,' aldus Drost.

